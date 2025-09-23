Edinilen bilgiye göre, Merkez Hacıhasanlar Mahallesinde Şükrü ve Fahrettin Z.’ye ait evde dün gece henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Gediz, Simav, Pazarlar, Yenikent ve Demirciköy Belediyeleri ile Orman İşletme Şefliği itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 2 ev tamamen yanarken, 1 ev hasar oluştu.

Yangın nedeniyle Simav-Uşak karayolu geçici süre trafiğe kapatılırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Daha sonra yol kontrollü şekilde yeniden araç trafiğine açıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.