SAR Derneği, afetlere karşı hazırlıklı olmak amacıyla gönüllülük esasına dayalı çalışmalar yürütüyor. AFAD'ın düzenlediği eğitimlerin sonunda Marmaris'ten Erdal Yaşar, Ferhat Üzüm ve İsmet Cem Meşhur, Bodrum'dan ise Mert Başarır ağır akreditasyon sertifikasını aldı. Muğla il temsilciliği Akreditasyon Ekip Lideri Buket Böce, ekip arkadaşlarının başarısının gurur verici olduğunu belirtti. "SAR Arama Kurtarma ekibinde kadın olmak gerçekten çok gurur verici. Afet anlarında cinsiyet farkı gözetilmeksizin, koordinasyon ve disiplinle birlikte çalışıyoruz," dedi.

"Ağır akreditasyon süreci zorlu, ancak gurur verici"

SAR Derneği Muğla temsilcisi ve AFAD eğitmeni Erdal Yaşar, akreditasyon sürecinin zorluğunu vurguladı. "Bu süreç, zorlu eğitim ve tatbikatların ardından başarıyla tamamlandı. Türkiye genelindeki 10 temsilciliğimizle birlikte farklı seviyelerde akreditasyon süreçlerimizi hızla tamamlıyoruz," dedi. Yaşar, AFAD ve Orman Genel Müdürlüğü ile işbirliği içinde olduklarını ve yangın durumlarında ekiplerinin sürekli teyakkuzda olduğunu ekledi.

"Muğla'da 4 kişinin ağır akredite olması önemli"

SAR Derneği İstanbul Temsilci Yardımcısı Tunç Çokkeser, Muğla'daki dernek üyelerini tebrik ederek, ağır akreditasyon sürecinin önemini vurguladı. "Bu akreditasyon, AFAD tarafından tanımlanan üç seviyeden en yüksek olanıdır ve derneğimizin ulusal ve uluslararası afetlere liderlik yapabilecek kapasitede olduğunu gösterir," dedi. Çokkeser, Muğla ve çevresindeki büyük orman yangınları gibi afetlerde bu yapılanmanın kritik olduğunu belirtti.

SAR Derneği'nin gelecekteki rolü

SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği, ağır akreditasyon sertifikası ile ulusal ve uluslararası alanda daha etkin hizmet verebilme kapasitesine sahip. Profesyonel ve deneyimli ekibiyle afet durumlarına hazırlığını sürdürecek olan dernek, muhtemel krizlere karşı her zaman hazır olacak.