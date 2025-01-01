İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü silahlı organize suç örgütü soruşturmasında, 31 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Nadir Metal Rafineri AŞ'nin CEO'su Burak Yakın ve ünlü kebapçı Fikret Aydoğdu da tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, Alaattin İlyas Saral'ın liderliğindeki silahlı suç örgütüne yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Elebaşı Saral’ın liderliğindeki grubun, silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek gibi ağır suçlara karıştığı belirtildi. Yapılan operasyonlarda, 31 şüpheli gözaltına alındı ve 19 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suç örgütü, “silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak”, “nitelikli yağma”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” gibi ciddi suçlarla ilişkilendiriliyor. 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, beşinin yurt dışında olduğu, ikisinin ise cezaevinde bulunduğu tespit edildi.

CEO ve ünlü iş insanları operasyonun içinde

Bu süreçte dikkat çeken bir gelişme de Nadir Metal Rafineri AŞ CEO’su Burak Yakın ve ünlü kebapçı Fikret Aydoğdu’nun tutuklanmış olması. Sabah gazetesi, her iki ismin de suç örgütü operasyonunda tutuklanan isimler arasında yer aldığını duyurdu. Aydoğdu’nun sahibi olduğu Fiko Ocakbaşı restoranı, İstanbul'un en tanınmış kebapçılarından biri olarak biliniyor. Burak Yakın ise, Türkiye'nin önde gelen metal rafineri şirketlerinden birinin CEO’su olarak tanınmakta.

Devam eden soruşturma ve firari şüpheliler

Operasyon sonrasında, gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Adliyesi'ne sevk edilerek ifadeleri alındı. Hakimlik, 12 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, diğer 19 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Firari şüpheliler hakkında ise yakalama kararları çıkarıldı.