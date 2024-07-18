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Başçarşı'dan Ferhadiye Caddesi boyunca yürüyen göstericilere, şehirdeki turistler de destek verdi.

Gösteride, "Dün Srebrenitsa, Bugün Gazze" yazılı büyük bir pankart da açıldı.

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