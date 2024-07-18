SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.
Protestoya katılanlar başkent Saraybosna'daki tarihi Başçarşı Meydanı'nda toplandı.
Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan protestocular, "özgür Filistin", "özgür Gazze", "Soykırımı durdurun" sloganları atarak, Gazze'de acil ateşkes talebinde bulundu.
Gösteride, "Dün Srebrenitsa, Bugün Gazze" yazılı büyük bir pankart da açıldı.
Başçarşı'dan Ferhadiye Caddesi boyunca yürüyen göstericilere, şehirdeki turistler de destek verdi.
Kaynak: aa