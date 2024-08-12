Manisa'nın Salihli ilçesindeki Sardes Antik Kenti, paranın ilk basıldığı yer olarak biliniyor ve burada gerçekleştirilen kazı çalışmaları 160 yıldır devam ediyor. Lidya Krallığı'nın başkenti olan antik kentte bu yılki kazılarda, yaklaşık 50 yıl önce keşfedilen ancak kerpiç yapısı nedeniyle bugüne kadar kazılamayan 2.700 yıllık anıtsal sur duvarının turizme kazandırılması amaçlanıyor.

Benzersiz anıtsal sur duvarı

Kazıların başında bulunan Prof. Dr. Nicholas Cahill, anıtsal sur duvarının 20 metre genişliğinde ve 14 metre yüksekliğinde olduğunu belirtti. Bu sur, Akdeniz ve Anadolu coğrafyasında eşi benzeri olmayan bir yapıya sahip. Cahill, "Diğer antik kentlere ait sur duvarları genellikle 3-4 metre genişliğindeyken, bu surun boyutları dikkat çekiyor. Milattan önce 6 ve 7'inci yüzyılda Mezopotamya'da yalnızca Babil ve Asur uygarlıklarına ait büyük anıtsal duvarlar bulunmaktaydı. Lidyalıların bu yapıyı, güçlerini göstermek ve büyük imparatorluklar arasında yer almak amacıyla inşa ettiklerine inanıyoruz" dedi.

Koruma ve turizme kazandırma çalışmaları

Kazılar sırasında ortaya çıkarılan sur duvarının korunması için alana çatı inşa edildiğini ve bu sayede surun tamamen ortaya çıkarılması için çalışmaların hızlandığını belirten Cahill, anıtsal yapının gelecek yıllarda turizme kazandırılmasının hedeflendiğini vurguladı. Sardes Antik Kenti, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve bu kazılar sayesinde Lidya, Pers, Helenistik, Roma ve Bizans kültürlerinden izler taşıyan önemli yapılar ve eserler gün yüzüne çıkarılmaya devam ediyor.

Ziyaretçileri bekleyen tarihî miras

Sardes, hem tarihsel önemi hem de mimari özellikleri ile ziyaretçilerini bekliyor.