Lidyalı askerlere ait iskeletler bulundu

Kazılarda, M.Ö. 546'da Lidya Kralı Kroisos ile Pers İmparatoru II. Kiros arasında gerçekleşen savaşta savaştığı tahmin edilen iki Lidyalı askere ait iskelet bulundu. İskeletlerin yanında, savaş aletlerine de rastlandı.

Ağır zırh kullanımını gösterecek bulgular

Kazı Başkanı Prof. Dr. Nicholas Cahill, yaptığı açıklamada, iskeletlerin yanında bulunan bir miğferin, ağır zırhların kullanıldığını gösterdiğini belirtti. "Büyük Kiros ve Kroisos arasında gerçekleşen Thymbra Muharebesi, Lidya Krallığı'nın yenilmesi ve Sardes'in fethedilmesi ile sonuçlandı. Anıtsal sur duvarının dibinde bulunan asker iskeletlerinin 20-25 yaşları arasında olduğunu değerlendiriyoruz. İskeletlerde kılıç ve benzeri silahlarla yaralanmalar mevcut," dedi.

Askerlerin savaş sonrası gömmek için beklenmediği ihtimali

Cahill, "Bu askerlerin savaştan sonra gömülmeden veya bir tören düzenlenemeden sur duvarı yıkıntılarına atıldığını düşünüyoruz. Bir askerin avucunun içinde taş tespit edildi. Bu taşın sapan taşı olma ihtimali yüksek. Bu askerler, sur duvarının dibine atıldığına göre, galip gelen Perslere ait askeri personel değil, mağlup olan Lidyalıların askerleri," diye ekledi.

Thymbra Muharebesi'nin tarihsel önemi

Thymbra Muharebesi, Lidya Krallığı'nın Kral Kroisos ile Ahameniş İmparatorluğu'nun II. Kiros'u arasındaki savaşta belirleyici bir rol oynadı. M.Ö. 547 Aralık'ta Kiros, Kroisos'un dağılmış ordusunun kalıntılarıyla karşılaştı. Kroisos'un ordusu sayıca üstün olmasına rağmen, Kiros'u kesin bir yenilgiye uğratarak, Sardes'i 14 günlük kuşatmanın ardından fethetti ve Lidya'yı Pers İmparatorluğu'na kattı.