Galatasaray Kulübü, Okan Buruk'un yeni sözleşmesini resmen onaylıyor. İmza töreni, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek'in katılımıyla yarın Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleşecek.

Yeni sözleşme için heyecan dorukta

Galatasaray, teknik direktörü Okan Buruk ile olan ilişkisini uzatmak için harekete geçiyor. İmza töreni, kulüp başkanı ve diğer yöneticilerin katılımıyla yarın saat 11.00'de RAMS Park'ta düzenlenecek.

Galatasaray Kulübü, teknik direktör Okan Buruk'un yeni sözleşmesini duyurmaya hazırlanıyor. Resmi imza töreni, yarın Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleşecek ve kulüp başkanının katılımıyla gerçekleştirilecek.