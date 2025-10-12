Fenerbahçe, Süper Lig’de zirve yarışını sürdürürken bir yandan da ara transfer dönemi planlamalarını hızlandırdı.

Teknik ekibin raporu doğrultusunda yeni bir golcü transferine yönelen yönetim, Roma’da forma giyen Artem Dovbyk’i gündemine aldı.

Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre Fenerbahçe, Dovbyk’in transferi için menajerler aracılığıyla ilk teması kurma hazırlığında. Ukraynalı forvetin kulübü Roma’daki durumu ve oyuncunun beklentileri kısa sürede netlik kazanacak.

Cenk Tosun ve En-Nesyri hayal kırıklığı yarattı

Sarı-lacivertlilerde Cenk Tosun’un kadro dışı kalması ve Youssef En-Nesyri’nin beklenen performansı gösterememesi sonrası forvet hattında alternatif arayışları hız kazandı.

Teknik direktör José Mourinho, devre arasında gol yollarında fark yaratacak, fizik gücü yüksek ve bitiriciliği ön planda bir isim istedi. Yönetim de bu doğrultuda tercihini Artem Dovbyk’ten yana kullandı.

Artem Dovbyk kimdir?

28 yaşındaki Ukraynalı santrfor Artem Dovbyk, geçtiğimiz sezon İspanya La Liga’da Girona formasıyla 21 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Dovbyk, yaz transfer döneminde 30,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Roma’ya transfer olmuştu.

Ancak Roma’da istediği süreleri bulamayan yıldız futbolcu, ikinci plana düşmesi nedeniyle yeni bir maceraya sıcak bakıyor.

Fenerbahçe hızlı hareket edecek

Fenerbahçe yönetimi, transfer yarışında rakip kulüplerin devreye girmemesi için süreci hızlandırmayı planlıyor.

İlk etapta kiralık formülü değerlendirilecek, ardından satın alma opsiyonlu bir teklif hazırlanacak.

Transferin olumlu seyretmesi durumunda, Dovbyk’in Süper Lig’in ikinci yarısında Fenerbahçe forması giymesi bekleniyor.

Artem Dovbyk’in istatistikleri (2023-2025)

Girona: 39 maç – 25 gol – 8 asist

Roma: 14 maç – 3 gol – 2 asist

Ukrayna Milli Takımı: 27 maç – 9 gol

Yönetimden mesaj: “Doğru zamanda doğru hamle”

Fenerbahçe cephesi, transfer çalışmalarıyla ilgili yaptığı kısa değerlendirmede,