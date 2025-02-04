Acil servislerde hastalar tarafından sıkça tercih edilen ve halk arasında "sarı serum" olarak bilinen tedavi, sağlık açısından büyük riskler taşıyor. Uzmanlar, bu tedaviyi genellikle önermezken, özellikle alerji testi yapılmadan uygulanan serumlar ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Son olarak, Aksaray’da 58 yaşındaki Sahibe Genç, bu tedavi sonucu hayatını kaybetti.

23 Ocak 2025 tarihinde soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye başvuran Sahibe Genç’e, alerji testi yapılmadan serum takıldı. Kadının oğlu Ali Genç, hastane personeline annesinin bazı ilaçlara alerjisi olduğunu bildirmelerine rağmen, ikinci serum uygulandıktan kısa bir süre sonra annesinin fenalaştığını ve hastanede hayatını kaybettiğini belirtti.

‘Kurtarın’ diye bağırmış

Oğlu Ali Genç, olayla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Annemi hastaneye götürdük, orada 1. serum verildi. Annem taburcu olmak istedi ancak doktor ikinci serum verilmesi gerektiğini söyledi. Serum takıldıktan birkaç damla sonra annem fenalaşarak ‘Ölüyorum, kurtarın’ diye bağırdı. Hiçbir şekilde izin belgesi alınmadı. Annem 5 dakika içinde hayatını kaybetti. Şok cihazı bile yoktu hastanede. Paniklediler, müdahale edemediler.”

Aile, hastane sahibi Rıfkı Karabatak’ın eve taziye ziyaretinde, Sahibe Genç’e müdahale eden doktorun FETÖ'den ihraç edildiğini iddia etti. Ayrıca hastanedeki şok cihazı eksikliğinin de müdahale sürecini olumsuz etkilediği vurgulandı.

Soruşturma başlatıldı

Ali Genç, annesinin ölümünden sonra hastaneye şikayette bulunduğunu ve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma başlattığını belirtti. “Annemin ölümüne neden olanlar cezasız kalmamalıdır. Otopsi sonucu bekliyoruz,” diyerek adalet talebini dile getirdi.

Hastane başhekimi iddiaları reddetti

Hastane başhekimi Ersin Varol, aileyi suçlayarak iddiaları reddetti ve şu açıklamayı yaptı:

“Alerji testi yapılmadı deniyor ama 1. serumda alerji olmadığı anlamına gelmez. Şok cihazı yok diyorlar, aslında var. Yanlış iğne yapıldı deniyor, öyle bir şey yok. Her müdahale doktorlarımız tarafından dikkatle yapılır.”

Başhekim, Sahibe Genç’in ölümünün anafilaksi, beyin kanaması veya kalp krizi sonucu olduğunu öne sürdü. Otopsi sonuçlarını beklediklerini, sonrasında karşı dava açacaklarını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Sahibe Genç’in ölüm nedeni, otopsi sonucu netleşecek.