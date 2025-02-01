Son günlerde gündeme bomba gibi düşen sarı serum skandalının ardından şimdi de Türkiye'deki eczanelerde satılan yaygın bir antibiyotik ile ilgili alarm verildi. Bactrim adlı antibiyotiğin, özellikle çocuklarda ölümcül solunum yetmezliğine yol açabileceği tespit edildi. Bunun üzerine, eczanelerdeki satışına acil olarak son verilerek ilaç raflardan kaldırılmaya başlandı.

Akciğer problemleri ve solunum yetmezliği riski

Bactrim, genellikle orta kulak iltihabı, göğüs, idrar yolu ve mide enfeksiyonları gibi bakteriyel hastalıkların tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Ancak son yapılan araştırmalar, ilacın ciddi yan etkiler oluşturabileceğini ve bu etkilerin ölümle sonuçlanabileceğini ortaya koydu. Özellikle çocuklarda, akciğer problemleri ve solunum yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri’nde, Bactrim kullanımı sonrasında yaşanan vakaların ardından, FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi), ilacın prospektüsüne "şiddetli akciğer yan etkileri" uyarısının eklenmesini talep etti. Sonuç olarak, Alabama eyaleti, Bactrim'i eczane raflarından kaldıran ilk bölge oldu.

Türkiye’de de satılıyor

Bu antibiyotik, Türkiye’de de yaygın bir şekilde satılmaktadır ve her yıl yaklaşık 3 milyon Amerikalı tarafından çeşitli enfeksiyonlar için kullanılmaktadır. Ancak son zamanlarda yaşanan vakalar, bu ilaçla ilgili ciddi endişelere yol açtı. Özellikle genç hastalarda, ilacın bağışıklık sistemi üzerinde tetikleyici bir etki yaratarak solunum yetmezliği gibi ölümcül sonuçlara yol açabileceği bildirildi.

Teksas'ta 12 yaşındaki Emmie Bellucci isimli bir çocuğun hayatı, Bactrim nedeniyle tehlikeye girdi. Doktorlar, ilacın bağışıklık sistemini aşırı şekilde uyararak, solunum yetmezliğine neden olduğunu ifade etti. 2021'de yapılan bir incelemede, Bactrim kullanan hastaların birçoğunun yaşamını yitirdiği, bir kısmının ise akciğer nakli yapılması gerektiği belirtilmişti.