Soğuk havaların bağışıklık sistemini zayıflattığı dönemlerde, “sarı serum” olarak bilinen vitamin takviyelerinin yanlış kullanımının istenmeyen sonuçlara yol açabileceği uyarısı yapıldı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Soner Duman, sarı serumun sadece doktor değerlendirmesi sonrasında kullanılmasının gerektiğini vurguladı.

Sarı serum ne işe yarar?

Prof. Dr. Soner Duman, sarı serumun genellikle B ve C kompleks vitaminleri içerdiğini belirterek, “Bu vitaminler serumu sarı renge boyar, bu nedenle halk arasında ‘sarı serum’ olarak bilinir. Vitamin preparatları ve sıvı takviyesi hastaların kendilerini daha iyi hissetmesini sağlar. Ancak bu tedavi sürekli olarak uygulanmamalıdır” dedi.

Sarı serumun sürekli kullanımı sakıncalı olabilir

Prof. Dr. Duman, sarı serumun yalnızca doktorun gerekli gördüğü durumlarda uygulanması gerektiğini belirtti. Aksi takdirde, evde uygulanan merdiven altı yöntemler sağlık sorunlarına yol açabilir. Damar yoluyla yapılan her işlem, olası alerjik reaksiyonlar gibi riskler taşıyabilir.

Doğru yöntem: Sağlıklı beslenme ve iyi bakım

Duman, insanların doktorlara güvenmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Sarı serum yerine en iyi yöntem, sağlıklı beslenmek ve vücuda iyi bakmaktır. İnsanlar, komşularının önerilerini dikkate almak yerine doktor önerilerini uygulamalıdır” ifadelerini kullandı.