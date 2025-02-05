İstanbul’da iddiaya göre evde 'sarı serum' tedavisi alan 64 yaşındak Harun Bayramoğlu, fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ataşehir ilçesinden dün gece saat 00.00 sıralarında iddiaya göre, evinde 'sarı serum' tedavisi alan Harun Bayramoğlu, bir süre sonra fenalaştı.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Bayramoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet Hastanesine kaldırdı.

Burada tedavi gören Bayramoğlu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Bayramoğlu'nun cenazesi yakınları tarafından dün teslim alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken Harun Bayramoğlu'nun cenazesi Erenköy Sahrayı Cedit camisinde kılınan cenaze namazının ardından Pendik Ballıca Köyü mezarlığına defnedildi.

Sarı serum ölümleri

Acil servislerde hastalar tarafından sıkça tercih edilen ve halk arasında "sarı serum" olarak bilinen tedavi, sağlık açısından büyük riskler taşıyor. Uzmanlar, bu tedaviyi genellikle önermezken, özellikle alerji testi yapılmadan uygulanan serumlar ciddi sonuçlara yol açabiliyor.

Aksaray’da 23 Ocak’ta soğuk algınlığı şikâyetiyle hastaneye başvuran ve alerji testi yapılmadan serum takılan Sahibe Genç hayatını kaybetti.

Adana'da grip belirtileriyle eczaneye başvuran iki çocuk annesi 22 yaşındaki Selinay Yüksekbaş, eczane çalışanının hazırladığı ve içinde Novalgin ile çeşitli ilaçların bulunduğu bir serumun uygulanmasının ardından fenalaşarak 18 Ocak'ta yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar'da 38 yaşındaki Mehmet Gündoğan, 13 Ocak'ta grip şikâyetiyle gittiği özel bir klinikte uygulanan “sarı serum” uygulanmasından sonra fenalaşarak öldü.

Sarı serum nedir?

Halk arasında bağışıklığı güçlendirdiği ve hastalıklara karşı direnci artırdığı düşünülen “sarı serum”, içinde vitaminler, ağrı kesiciler, antibiyotikler ve kas gevşeticiler gibi çeşitli ilaçların bulunduğu bir karışım olarak biliniyor. Bu serumlar, bazı eczaneler ve özel kliniklerde doktor reçetesi olmadan hazırlanarak hastalara uygulanıyor. Ancak bu kontrolsüz uygulamalar, ciddi sağlık risklerini beraberinde getiriyor.

Neden tehlikeli?

Uzmanlar, “sarı serum” uygulamalarının aşağıdaki nedenlerle tehlikeli olduğunu belirtiyor:

Alerjik reaksiyonlar: Serumun içeriğindeki bazı bileşenler, özellikle Novalgin ve belirli antibiyotikler, bazı bireylerde şiddetli alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Anafilaktik şok: Bu tür alerjik reaksiyonlar, hızlı bir şekilde nefes darlığı, tansiyon düşüklüğü ve kalp durmasına yol açabilir.

Yanlış içerik ve doz aşımı: Serumun içeriği bilinçsizce hazırlanarak yanlış ilaçlar karıştırılabilir veya doz aşımı yapılabilir, bu da ölümle sonuçlanabilir.

Damar içi kullanımın tehlikesi: Damar yoluyla verilen ilaçlar, ani tepkilere neden olup hastanın birkaç dakika içinde hayatını kaybetmesine yol açabilir.

Ayrıca, steril olmayan koşullarda hazırlanan serumlar enfeksiyon riskini artırır ve özellikle böbrek yetmezliği olan hastalarda yüksek potasyum seviyeleri kalp durmasına neden olabilir.

Sağlık Bakanlığından uyarı

Vakaların artması nedeniyle Sağlık Bakanlığı, halk arasında “atom”, “vitamin serumu” veya “sarı serum” olarak bilinen uygulamalar konusunda vatandaşları uyardı. Bakanlık, bu tür bilinçsizce yapılan serum uygulamalarının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek, tıbbi müdahalelerin yalnızca yetkili sağlık kuruluşları tarafından yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Halk arasında 'atom' veya 'vitamin eklenmiş serum' ismiyle bilinen serumlar yalnızca hekim tarafından gerekli görüldüğünde uygulanmalıdır. Yalnızca belirli rahatsızlığı olan kişilerde hekim kontrolünde serum tedavisi uygulanır. Özellikle ciddi Sıvı kayıpları ile karşılaşılan durumlarda kullanılır. Damar yolu ile verilen vitaminler ciddi alerjik reaksiyona yol açabilir. Alerjik reaksiyon gelişmesi hayati tehlikeye neden olabilir. Bu durumda hastane ortamında acil tibbi müdahale gerekir.”

Prof. Dr. Şenol: Bilimsel bir temele dayanmıyor

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Esin Şenol, “sarı serum” uygulamalarının bilimsel bir temele dayanmadığını ve ciddi sağlık riskleri taşıdığını belirtiyor.

Bu tür uygulamaların sadece sağlık profesyonelleri tarafından, uygun koşullarda ve gerekli görüldüğünde yapılması gerektiğini vurgulayan Şenol, şunları söylüyor:

“Sarı serum / atom da derler… Şimdi glutathione, C vitamini (damardan verilince pek çok yan etkisi var) ve bazen kortizon katıyorlar… Oysa ‘atom’ dedikleri bu sıvıyı alıp işe gönderilmek yerine istirahat etmek gerek... Viral enfeksiyonlarda ‘istirahat’ şart.”