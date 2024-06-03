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Sıcaktan bunalan Sarıcakaya halkı, yaşadıkları zorluğu "yanıyoruz" diyerek ifade etti. Meteoroloji, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunacak vatandaşların tedbirli olmasını ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını önerdi.

Raporlarda Sarıcakaya için 42 derece sıcaklık tahmini yapılırken, öğle saatlerinde sıcaklık 39 derece olarak ölçüldü. Ancak öğleden sonra termometreler 49 dereceyi gösterdi. Bu aşırı sıcaklık, bölge halkını canından bezdirdi.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün yayımladığı son rapora göre, Eskişehir genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde seyrediyor. Özellikle Sarıcakaya ilçesinde, geçtiğimiz yıl kırılan 49,5 derece sıcaklık rekoruna yaklaşan bir gün yaşanıyor.

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