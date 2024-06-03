Turnuvanın tek kadınlar kategorisinde Evren Soytok birincilik, Ceyda Avcu ikincilik kupasını kaldıran isimler oldu. Tek Erkeklerde ise oldukça çekişmeli geçen Serhat Kaya, Ali Barboros Solmaz final maçının galibi Serhat Kaya olurken, karışık çiftler kategorisinde 6/1 – 6/2 lik skorla Sevda Sönmez-Kerem Kuloğlu ikilisi birinci, Bilge Urkan-Erkan Urkan ikilisi ise ikinci olmaya hak kazandı. Çift Erkekler kategorisinde ise Korhan Sönmez-Kerem Kuloğlu, Osman Gençer-Arman Gençer’i 6/4 – 6/2 lik skorla yenmeyi başardı. Turnuvanın Centilmen Sporcuları Sedef Clarke ve Patrick Clarke seçildi.

Turnuvanın ödül töreninden önce Merhuma Bahar Şeker için hazırlanan slayt gösterisi kulüp üyelerine duygusal anlar yaşattı. Dereceye giren tenisçilere kupaları Çetaş Otomotiv Lexus Bornova Genel Müdür Yardımcısı Gözde Topbaş, Bahar Şeker’in eşi Kadri Şeker, oğlu Ali Şeker, gelini Hazal Şeker ve torunu Alize Şeker, Küçük Kulüp Yönetim Kurulu Başkanı Emre Sarıgedik, Yönetim Kurulu Üyeleri Arda Yağcı, Ahmet Aslaner, Selçuk Özer tarafından takdim edildi.

Emre Sarıgedik yaptığı konuşmada;

'30 seneyi aşkın bir süredir tanıdığım, kulübümüze büyük emekleri geçmiş eski başkanımız değerli büyüğüm Bahar Şeker anısına Biz Bize Tenis Turnuvamızı düzenledik. Kendisinin kulübümüze katkıları çok büyüktür. Her zaman onu saygı ve özlemle anacağız' dedi.

Çetaş Otomotiv Lexus Bornova Genel Müdür Yardımcısı Gözde Topbaş, 2024 yilinda Küçük Kulüp'e anasponsor olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdiği ve Bahar Şeker’i yad ettiği konuşmasında, Türkiye'nin en geniş kapsamlı otomotiv marka bayiliklerini bünyesinde barındıran ÇETAŞ Otomotiv'in Türkiye pazarına 2016 yılında giren Lexus markasının da bayiliği yapmakta olduğunu ve İzmir Bornova'da geniş bir showroomda hizmet verdiklerini belirtti.

Emre Sarigedik Gözde Topbaş'a Lexus Bornova'nin Küçük Kulüp’e desteğinden dolayı teşekkür plaketi sundu. Bahar Şeker'in eşi kulup uyesi Kadri Şeker ise yaptığı konuşmada Küçük Kulüp Yönetimine ve Lexsus Bornova'ya Bahar Şeker anısına turnuva düzenledikleri için teşekkür etti.