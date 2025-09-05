Sarıgöl’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı kutlamaları kapsamında ünlü sanatçı Manuş Baba, Atatürk Kent Meydanı’nda verdiği konserle binlerce vatandaşa unutulmaz bir gece yaşattı. Konser boyunca vatandaşlar sanatçıya eşlik etti ve meydan coşkuya büründü.

Manuş Baba’dan unutulmaz performans

Sarıgöl Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenen konserde Manuş Baba, birbirinden güzel şarkılarını binlerce Sarıgöllü ile buluşturdu. Vatandaşlar zaman zaman şarkılara eşlik ederek meydanı adeta şenlik alanına çevirdi.

Belediye Başkanı’ndan teşekkür ve hediye

Konserin sonunda Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, Manuş Baba’ya çiçek ve Sultaniye üzüm sepeti hediye etti. Etkinliğe Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da katıldı.

Hayranlar hatıra fotoğrafı için kuyruk oluşturdu

Programın ardından konser alanında Manuş Baba ile hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen hayranlar uzun kuyruklar oluşturdu. Etkinlik, Sarıgöllüler tarafından coşku ve memnuniyetle karşılandı.