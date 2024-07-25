Bağcılar üzümlerini koruyor

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, 112 bin dekarlık alanda yetiştirilen dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağlarının bu yıl yüzde 90'ının örtü altına alındığını açıkladı. Ülgen, "Sarıgöl Ovası'ndaki bağların örtünme işlemi tamamlandı. Şimdi Dindarlı, Dadağlı, Alemşahlı gibi mahallelerde yayla bağcılığı ve Çekirdeksiz Sultaniye bağlarında örtü çalışmaları devam ediyor. Bağcılar, üzümlerini doğa olaylarına karşı aralık ayının sonuna kadar koruyacak" dedi