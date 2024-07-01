MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.



K.K. (23) idaresindeki 20 AFF 017 plakalı kamyonet, Dindarlı Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi.

Kazada sürücü ve araçtaki E.K. (23) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenildi.

Sürücünün, önüne çıkan köpege çarpmamak için manevra yaptığını ve bunun üzerine kazanın gerçekleştiğini ifade ettiği öğrenildi.