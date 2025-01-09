Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan resim, müzik, bilgisayar ve halk oyunları kursları, ilçe halkından yoğun ilgi görüyor. Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, bu kursları ziyaret ederek kursiyerlerin çalışmalarını inceledi ve kurs öğretmenlerine teşekkür etti.

Kursiyerlerin başarıları yakından takip edildi

Kaymakam Halil Dalak, kursiyerlerle sohbet ederek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kursiyerlerin üretkenliğini takdir eden Dalak, bu tür etkinliklerin ilçe halkının yeteneklerini geliştirmesi açısından önemli olduğunu vurguladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, “Kursiyerlerimizin çalışmalarını yerinde görme fırsatı bulduk. Halk oyunlarından bilgisayara, resimden müziğe kadar pek çok alanda açılan kurslarımız başarıyla devam ediyor” dedi.

Yıl sonu etkinlikleri hazırlıkları başladı

Kursiyerlerin yıl boyunca elde ettikleri başarıların sergileneceği yıl sonu etkinlikleri için hazırlıkların başladığını belirten Yıldırak, “Resim kursiyerlerimiz sergi açacak, müzik kursiyerlerimiz konser verecek, halk oyunları kursiyerlerimiz ise gösterilerini sunacak” ifadelerini kullandı.