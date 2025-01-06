Sarıgöl Ziraat Odası üzüm bağlarında çalışan kadın işçilerin yevmiyelerinin 100 TL'lik zamla 750 TL'den 850 TL'ye yükseltildiğini açıkladı.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, 2025 yılında asgari ücrete yapılan zam oranının ardından üzüm bağlarında çalışan kadın iççilerin günlük yevmiyesini 750 liradan 850 liraya çıkarak 100 lira zam yapıldığını duyurdu.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen şunları söyledi: "Asgari ücrete yapılan yeni yıl zammına uygun olarak kadın işçilerin yevmiyeleri günlük olarak 750 liradan 850 liraya çıkardık. Ayrıca işçi başına dayıbaşı ücreti olarak da 50 TL olarak belirledik. Erkek işçilerin yevmiyeleri ise haziran ayında üzüm sezonu öncesi belirlenecek.”