Sarıgöl Alemşahlı Asar Yaylası'nda yapılan yeni av sezonu açılış törenine, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz ve Sarıgöl Avcılar ve Atıcılık Spor Kulübü Başkanı Etem Tolga Karataş katıldı. Törende konuşan Başkan Akdeniz ve Başkan Karataş, avcılara av sezonunun hayırlı olması dileğinde bulunarak, kanunlar çerçevesinde avlanma kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladılar.

Davetlilerle birlikte yemek

Tören sonrası davetliler ve avcılar, birlikte yemek yiyerek sohbet ettiler ve yeni av sezonu için birbirlerine rastgele dileklerde bulundular. Bu geleneksel buluşma, avcılar arasında dayanışma ve birlikteliği pekiştirdi.