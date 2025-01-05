Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, tarihte ve toplumsal hafızada derin izler bırakan ve bir o kadar da hüzünlü destana vesile olan harekatta şehit olanları rahmet, minnet ve şükranla yad etti.

Milletin, milli ve manevi değerleri uğruna canlarını feda eden, kanlarını döken şehit ve gazilerin yüksek kahramanlık ve özverisini, ebediyen vefa duygularıyla hatırlayacağını, hatıralarını sonsuza kadar yaşatacağını belirten Güler, "Sarıkamış'ta ağır kış şartlarına ve her türlü zorluğa rağmen ortaya konulan mücadele ruhu; Türk milletinin, milli ve manevi değerlerini korumak için yüreğindeki iman ateşiyle neleri göze alabileceğinin en açık göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Askeri sevk ve idare açısından dikkatle incelenmesi gereken önemli bir hadise"

Güler, mesajında, şunları kaydetti:

"Sarıkamış Harekatı'nda yaşanan acı kayıplar içimizi yakarken, bu harekat aynı zamanda büyük ibretler barındırması hasebiyle askeri sevk ve idare açısından da dikkatle incelenmesi gereken önemli bir hadisedir. Köklü tarihimizin bizlere sunduğu ilham ve ibretlerden istifade ederek ortaya koyduğumuz 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ile aydınlık geleceğimize çok daha güçlü bir şekilde ve emin adımlarla yürüyoruz. Bu doğrultuda aziz şehitlerimizin fedakarlığı ve eşsiz vatan sevdasından ilham alan şanlı ordumuz, ülkemize yönelecek tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek, asil milletimizin hak ve menfaatlerini korumak için mücadelesini var gücüyle sürdürmektedir.

Bu vesileyle Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum. Başta Sarıkamış şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum."