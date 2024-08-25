Kazdağları’nın en bilinen efsanelerinden biri olan Sarıkız anısına düzenlenen “Güre Sarıkız Hayrı,” bu yıl 34. kez gerçekleştirildi. Etkinlik, Sarıkız’ın yaşadığına inanılan Güre-Kavurmacılar mevkiinde binlerce kişinin katılımıyla yapıldı.

Güre Sarıkız Hayrı'nın coşkusu

Kazdağları’nın eteklerinde, Güre Mahallesi’ne bağlı Kavurmacılar Mevki’de düzenlenen etkinlik, bölgenin kültürel mirasını yaşatmaya devam ediyor. Katılımcılar, mevlüt okunup duaların edildiği geceye büyük ilgi gösterdi. Etkinlikte, gece boyunca hazırlanan yemekler, dostluk ve dayanışma ruhunu pekiştirmek amacıyla katılımcılar arasında paylaşıldı. Şerbetler içildi, sohbetler edildi ve bu anlamlı günün tadı çıkarıldı.

Etkinliğe yoğun katılım

Bu yılki Sarıkız Hayrı, geniş katılımıyla dikkat çekti. Etkinliğe Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, CHP İlçe Başkanı Av. Emin Yalçıntaş, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin ve diğer ilçe protokolü üyeleri, oda başkanları, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Ertaş’tan teşekkür ve önemli vurgular

Etkinliğin organizasyonunda emeği geçen herkese teşekkür eden Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Sarıkız’ın bölge için büyük bir değer taşıdığını ifade etti. Bu kültürel değerlerin yaşatılmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çeken Ertaş, katılımcılara teşekkürlerini sundu.