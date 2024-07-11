Balıkeir'in Ayvalık ilçesinde yoğun turizm bölgelerinden Sarımsaklı, Badavut plajları ve Şeytan Sofrası gibi alanlarda yaz sezonu boyunca atlı jandarma timleri devriye görevini üstlenecek. Üç at ve beş personelden oluşan bu birlik, ormanlık alanlarda ve sahil bölgelerinde meydana gelebilecek muhtemel yangınları önlemek ve düzensiz göçle mücadele etmek amacıyla görev yapacak.

Eğitimli atlarla güvenlik sağlanıyor

Nevşehir Jandarma At-Köpek Eğitim Merkezi'nde (JAKEM) yetiştirilen "Heybet", "Hisar" ve "Gençer" isimli atlarla yapılan devriye, tatilcilerin yoğun ilgisini çekiyor. Eğitimli ve uysal atları seven birçok tatilci, atlı jandarmalarla fotoğraf çektirerek bu anı ölümsüzleştiriyor.

"Eskileri andırıyor"

Tatilci Ali Akyol, "Ailelerimizle geliyoruz sürekli buraya. Ailelerimizin yalnız kaldığı zamanlar oluyor. Gözünüz arkada kalmamış olacak" diyerek memnuniyetini dile getiriyor. Bir diğer tatilci Ediz Ali Avşar ise, "Ayvalık’a gezmeye geldim. Güzel bir sahil ama biraz kalabalıktı. Jandarmanın bu uygulamasının güzel olduğunu düşünüyorum. Eskileri de andırıyor bana, güzel geldi" diye konuştu.

Atlı jandarma timlerinin bölgede 9 Eylül'e kadar görev yapacağı bildirildi.