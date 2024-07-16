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Törene, Numan Çebi'nin ailesinin yanı sıra Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Çebi'nin meslektaşları ve sevenleri katıldı.

Kağıthane Sanayi Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde Çebi'nin ailesi taziyeleri kabul etti. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından helallik istendi, dualar edildi.

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