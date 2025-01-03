Sarıyer Aşiyan Sahili’nde 23 Kasım 2024’te denize düşerek kaybolan Ayşe Can (29) ve Velat Can (23) kardeşleri arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Olay günü yürüyüş yaparken fotoğraf çektirdiği sırada Ayşe Can’ın denize düştüğü, kardeşi Velat Can’ın ise onu kurtarmak için denize atladığı belirtildi. Şiddetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle akıntıya kapıldıkları tahmin edilen kardeşlerden halen haber alınamadı.

Arama çalışmaları devam ediyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, AFAD ve İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, İstanbul Boğazı’nda geniş çaplı bir arama başlattı. Arama çalışmaları kapsamında İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği geçici olarak çift yönlü askıya alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“Sarıyer’de denize düşerek kaybolan 2 kardeşi arama çalışmaları kapsamında, boğazda yürütülen arama çalışmaları nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği geçici olarak çift yönde askıya alındı.”

Saatler süren çalışmaların ardından, gemi trafiği tekrar kuzey ve güney yönlü olarak açıldı.

Tatil için Türkiye’deydiler

Edinilen bilgilere göre, denizde kaybolan kardeşlerin yurt dışında yaşadığı ve tatil amacıyla Türkiye’ye geldikleri öğrenildi.

Ayşe Can (29) ve Velat Can (23) kardeşlerden hala bir iz bulunamazken, aileleri endişeli bekleyişini sürdürüyor.

Olayın geçmişi

23 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 18.30 sıralarında yaşanan olayda, fotoğraf çekildiği sırada Ayşe Can dengesini kaybederek denize düştü. Onu kurtarmak isteyen Velat Can ise arkasından suya atladı. Ancak şiddetli rüzgar ve akıntı, kardeşleri sürükleyerek gözden kaybettirdi.