İstanbul Sarıyer'de seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan İETT otobüsünde büyük panik yaşandı. Yolcuların hızlı bir şekilde tahliye edilmesiyle olası bir facianın önüne geçildi.

1 saatlik müdahale sonuç verdi

Olay, saat 19.30 sıralarında Bahçeköy-Kemerburgaz yolu üzerinde meydana geldi. E.A. kontrolündeki 34 TP 6193 plakalı İETT otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden otobüs şoförü, aracı hemen sağa çekerek yolcuları hızla tahliye etti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede tüm aracı sararken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Araç kullanılamaz hale geldi

Yangın sırasında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu. Ancak alevlerin hızla yayılması sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi yapılacak incelemelerle belirlenecek. Olay sırasında polis ekipleri, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yol, yangının tamamen söndürülmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.