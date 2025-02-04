İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kocataş Mahallesi Sarnıç Sokak'ta, 4 Şubat 2025 tarihinde saat 02.15 sıralarında iki katlı bir müstakil evin alt katındaki kazan dairesinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek üst katlara ve dışarıda bulunan kömürlük ile kümese sıçradı.

Bina kullanılamaz hale geldi

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının ormanlık alana ve çevredeki diğer evlere sıçrama riskine karşı, çevredeki evler tedbir amaçlı tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı ve çevreye yayılması engellendi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, bina kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı. Yangının büyüklüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi, dron ile havadan görüntülendi.