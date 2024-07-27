Resmi Gazete’de yayımlanan ve bugünden itibaren yürürlüğe giren yeni düzenleme, uzun süredir beklenen bir indirimi müjdeliyor. Şarj edilebilir hibrit araçlar için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı yüzde 30'a kadar düşürüldü. Bu düzenleme ile araç başına yaklaşık 1 milyon liralık indirim sağlanacak.
Emisyon ve menzil şartları
Bu indirimden faydalanacak araçların belirli emisyon ve menzil şartlarını karşılaması gerekiyor:
Karbondioksit Emisyonu: 25 gramın altında olmalı.
Elektrik Menzili: En az 70 kilometre olmalı.
Bu kriterleri karşılayan şarj edilebilir hibrit araçlar, yeni düzenlemeden yararlanabilecek.
ÖTV oranları
Yeni düzenleme ile ÖTV oranları şu şekilde belirlendi:
Yüzde 30 ÖTV: Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçmeyen ve ÖTV matrahı 1.350.000 TL'yi aşmayan araçlar.
Yüzde 60 ÖTV: Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçmeyen ve ÖTV matrahı 1.350.000 TL'yi aşan araçlar.
Yüzde 70 ÖTV: Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçen fakat 1800 cm³'ü geçmeyen ve ÖTV matrahı 1.350.000 TL'yi aşmayan araçlar.
Fiyat güncellemeleri
Otomobil distribütörlerinin bugünden itibaren fiyatlarını güncellemeleri ve yeni fiyatlarla satış yapmaları bekleniyor. İşte güncellenmiş fiyatlar:
DS 9 Opéra E-Tense
ÖTV Oranı: yüzde 60
Eski Fiyatı: 4 milyon 478 bin TL
Güncel Fiyatı: 3 milyon 980 bin 532 TL
BMW X1 xDrive30e
ÖTV Oranı: yüzde 60
Eski Fiyatı: 4 milyon 87 bin TL
Güncel Fiyatı: 3 milyon 632 bin 887 TL
BYD Seal U DM-I
ÖTV Oranı: yüzde 30
Eski Fiyatı: 2 milyon 150 bin TL
Güncel Fiyatı: 1 milyon 320 bin TL