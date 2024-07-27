Resmi Gazete’de yayımlanan ve bugünden itibaren yürürlüğe giren yeni düzenleme, uzun süredir beklenen bir indirimi müjdeliyor. Şarj edilebilir hibrit araçlar için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı yüzde 30'a kadar düşürüldü. Bu düzenleme ile araç başına yaklaşık 1 milyon liralık indirim sağlanacak.

Emisyon ve menzil şartları

Bu indirimden faydalanacak araçların belirli emisyon ve menzil şartlarını karşılaması gerekiyor:

Karbondioksit Emisyonu: 25 gramın altında olmalı.

Elektrik Menzili: En az 70 kilometre olmalı.

Bu kriterleri karşılayan şarj edilebilir hibrit araçlar, yeni düzenlemeden yararlanabilecek.

ÖTV oranları

Yeni düzenleme ile ÖTV oranları şu şekilde belirlendi:

Yüzde 30 ÖTV: Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçmeyen ve ÖTV matrahı 1.350.000 TL'yi aşmayan araçlar.

Yüzde 60 ÖTV: Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçmeyen ve ÖTV matrahı 1.350.000 TL'yi aşan araçlar.

Yüzde 70 ÖTV: Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçen fakat 1800 cm³'ü geçmeyen ve ÖTV matrahı 1.350.000 TL'yi aşmayan araçlar.

Fiyat güncellemeleri

Otomobil distribütörlerinin bugünden itibaren fiyatlarını güncellemeleri ve yeni fiyatlarla satış yapmaları bekleniyor. İşte güncellenmiş fiyatlar:

DS 9 Opéra E-Tense

ÖTV Oranı: yüzde 60

Eski Fiyatı: 4 milyon 478 bin TL

Güncel Fiyatı: 3 milyon 980 bin 532 TL

BMW X1 xDrive30e

ÖTV Oranı: yüzde 60

Eski Fiyatı: 4 milyon 87 bin TL

Güncel Fiyatı: 3 milyon 632 bin 887 TL

BYD Seal U DM-I

ÖTV Oranı: yüzde 30

Eski Fiyatı: 2 milyon 150 bin TL

Güncel Fiyatı: 1 milyon 320 bin TL