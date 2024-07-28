Konser öncesi Gedizli Rapçi Zafer Bülbül sahne aldı. Gediz Açık Hava Sahnesi'ni dolduran ziyaretçiler, Ayşe Dinçer'in enerjik sahne performansıyla coşku dolu anlar yaşadı. Sahneye gelerek Ayşe Dinçer ve ekibine, Rapçi Zafer Bülbül'e teşekkür eden Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, Gediz tarhanası ve hediye takdim ederek, Ayşe Dinçer gibi değerli sanatçıları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Başkan Akel, festivalin amacının hem geleneksel tarhana kültürünü yaşatmak hem de tarımın önemine dikkat çekmek olduğunu vurguladı. Başkan Akel, sahnede Belediye Meclis üyeleri ile birlikte oyun havaları eşliğinde oyun da oynadı.

Editör: Sezin Türkyılmaz