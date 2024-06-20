Buray, Eskişehir’e gelerek Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi’ni ziyaret etti. Müzeye hayran kalan Buray, Türk müziğine damga vuran isimlerin balmumu heykelleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Her yıl yüz binlerce kişi tarafından ziyaret edilen Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Son olarak Türk pop müziğinin sevilen sanatçısı Buray müzeyi ziyaret etti.

Eskişehir'e ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin mutlaka ziyaret ettiği noktalardan biri olan Yılmaz Büyükerşen Balmumu Müzesi’ni gezen Buray, müzeye hayran kaldı.

Türk müziğinin unutulmaz isimleri Barış Manço, Âşık Veysel’in balmumu heykellerini uzun süre inceleyen Buray, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.