Türk pop müziğinin sevilen ismi Çağan Şengül, yeni bir aşka yelken açtı. Bir süredir sosyal medya içerik üreticisi Esra Koçhan ile birlikte olan ünlü şarkıcı, ilişkisini sosyal medyada da gözler önüne seriyor.

"Yokmuş sevenim senden önce"

Şengül son paylaşımında adeta aşka geldi, sevgilisi Esra Koçhan'ı "Yokmuş sevenim senden önce" notuyla paylaştı. Koçhan'dan ise "Gözlerinde gördüm o aşk deneni" yanıtı geldi.

Sevgilisini bir an olsun yalnız bırakmıyor

Sevgilisini konserlerinde yalnız bırakmayan Esra Koçhan sık sık Şnegül'ün yanında oluyor. Geçtiğimiz günlerde çift, romantik bir tatil için bir araya geldi ve bu anları sosyal medya hesaplarından hayranlarıyla paylaştı.

Çağan Şengül'ün, "Çok Yazık", "Yansın", "Papatya", "Bana Artık Şarkı Yazdırma" gibi birçok şarkısı bulunuyor.