Türkiye’nin efsanevi sanatçılarından Nilüfer, 2 Ağustos 2024 Cuma günü Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası’nda konser verecek. Konser, KerkiSolfej organizasyonuyla gerçekleşecek ve saat 19:00’da başlayacak.

Nilüfer’in, bu özel konserde hayranlarına unutulmaz bir müzik deneyimi yaşatması bekleniyor. Konser, Alsancak’ın tarihi atmosferinde müzikseverleri bir araya getirecek. Etkinliğin detayları ve bilet satışları hakkında daha fazla bilgi için KerkiSolfej’in resmi kanallarını takip edebilirsiniz.