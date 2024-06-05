Özlem Tekin’in Bodrum’u terk edip Londra’ya yerleştiği söylentiler arasında.

Her yıl röportaj yapmak için Tekin’in çiftliğine giden muhabir, bu yıl çiftliğe gittiğinde her şeyin kapalı olduğunu ve çiftliğin terk edildiğini fark etti. Köy halkıyla yapılan sohbetlerde, komşuları Tekin’den uzun süredir haber alamadıklarını dile getirdi. Bir komşusu, “Evi bırakıp gitti, biz de meraktayız” diyerek durumun belirsizliğini ifade etti.

Tekin’in sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanmaması, hayranlarını ve yakın çevresini endişelendirdi. Programı izleyen bir seyircinin iddiasına göre, Tekin’i Londra’da gördüğünü ve orada yaşamaya başladığını belirtti. Bu iddia, ünlü sanatçının Londra’ya taşındığına dair spekülasyonları daha da güçlendirdi.

Nerede olduğu merak ediliyor

Özlem Tekin, 2016 yılında müzik kariyerine ara vererek sakin bir köy hayatı yaşamayı tercih etmiş ve Muğla'da bir çiftlik kurmuştu. Ancak son gelişmelerle birlikte, hayranları ve müzikseverler Tekin’in nerede olduğunu merak ediyor. Özlem Tekin’in yakın çevresinden ve ailesinden henüz resmi bir açıklama yapılmaması da bu merakı artırıyor.

Ünlü sanatçının hayranları, Özlem Tekin’in sağlığı ve nerede olduğuna dair bir açıklama yapmasını umut ediyor. Londra iddialarının doğruluğu ise henüz kesinlik kazanmadı.