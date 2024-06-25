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Trabzon Kültür Yolu Festivali konser, söyleşi, sergi gibi çeşitli etkinliklerle 30 Haziran'a kadar sürecek.

Farklı sanatçıların parçalarını da seslendiren Akçıl'a Trabzonlu şarkıcı Seren Uzun da bir süre eşlik etti.

Sinan Akçıl, konsere adının yazılı olduğu "61" numaralı Trabzonspor forması giyerek devam etti.

Akçıl, Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında 22 Haziran'da başlayan " Trabzon Kültür Yolu Festivali "nde sahne aldı.

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