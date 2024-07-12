SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun kızı yaralandı.
L.H. (60) idaresindeki 06 LES 70 plakalı otomobil Şarkışla ilçesine bağlı Orta Topaç köyü girişinde yoldan çıkarak, yol kenarında bulunan ağaçlara çarptı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü yaralanmazken aynı araçta yolcu olarak bulunan ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun kızı Zekine Şatıroğlu (83) yaralandı.
Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve durumu iyi olduğu öğrenilen Şatıroğlu, tedavi altına alındı.
Kaynak: aa