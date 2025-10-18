İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Gaziemir’in Sarnıç Mahallesi’nde 205 milyon liralık yatırımla başlattığı 75 kilometrelik içme suyu ve şebeke hattı çalışmalarını hızla sürdürüyor.

"Sarnıç'a 205 milyon liralık içme suyu yatırımı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Gaziemir’in hızla gelişen Sarnıç Mahallesi’nde başlattığı dev altyapı yatırımıyla bölgenin içme suyu sorununa kalıcı çözüm getiriyor.

Toplam 205 milyon liralık yatırım bedeliyle yürütülen proje kapsamında 75 kilometrelik içme suyu şebekesi ve iletim hattı inşa ediliyor. Çalışmalarda sadece bir ayda 4 kilometrelik imalat tamamlandı.

“Sarnıç'ın geleceğini garanti altına alıyoruz”

İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık ile birlikte bölgedeki çalışmaları yerinde inceledi.

Genel Müdür Erdoğan, “Sarnıç’ın geleceğini garanti altına alacak uzun vadeli bir altyapı yatırımı yapıyoruz. Artık bölge halkımız sık sık arıza ve kesinti yaşamadan sağlıklı içme suyuna kavuşacak” dedi.

"Sarnıç rahat bir nefes alacak"

Çalışmaları değerlendiren Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık ise, “Sarnıç ilçemizin en hızlı gelişen bölgelerinden biri. Bu proje sayesinde mahallemiz büyük bir rahatlama yaşayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ve İZSU’ya teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Hat bir yılda tamamlanacak

Yapılan açıklamaya göre, altyapı projesi kapsamında 60 kilometre düktil boru ve 15 kilometre branşman hattı döşenecek.

Mahallede eski hatların ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle sık sık yaşanan arızalar ve su kaçakları, yeni sistemle ortadan kalkacak.

İki yıl sözleşme süresi belirlenen proje, bir yıl içinde tamamlanarak Sarnıç’ın uzun yıllar güvenli ve kesintisiz içme suyuna kavuşması sağlanacak.