Son yıllarda gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu, çocuk sahibi olma konusunda dikkat çeken bir açıklama yaptı. Çocuk istemediğini belirten Levendoğlu, bu kararının ardında sörf tutkusunun olduğunu söyledi.

"Sörf yapmayı insanlardan daha çok seviyorum"

Levendoğlu, katıldığı programda çocuk sahibi olmanın sörf yapma tutkusunu engelleyeceğini dile getirerek, "Çocuğum olsa rüzgar çıktığında hastalanınca, hastaneye gitmek zorundasın. O yüzden sörf yapmayı tercih ediyorum". Bu açıklama, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Ekranlardan uzak bir yaşam sürmeye başlayan Levendoğlu, İstanbul'u terk edip Datça'ya yerleşerek daha sakin ve sağlıklı bir yaşam sürmeyi tercih etti. "45 yaşındayım ve daha sağlıklı bir yaşam için buradayım," diyen oyuncu, Datça'da trafikten uzak, huzurlu günler geçirdiğini belirtti.

Levendoğlu'nun "sörf yapmayı her şeyden çok seviyorum" açıklaması, sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Bazı kullanıcılar oyuncuyu haklı bulurken, diğerleri ise açıklamayı "saçma bir sebep" olarak değerlendirdi.