Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü çelik grid ağ kaplama uygulamasıyla dik ve sarp yamaçları bulunan yollarda emniyetli geçiş sağladıklarının söyledi. Dik ve sarp yamaçlardaki yollarda kaya düşmesi tehlikesine karşı sürücüleri koruma amaçlı yaptıkları çalışma kapsamında toplamda 4 milyon 596 bin 980 metrekarelik çelik ağ kaplaması yaptıklarını ifade ederek, “Bu sayı yaklaşık 640 futbol sahası büyüklüğüne denktir.” dedi.

ANKARA (İGFA) - En fazla çelik ağ uygulamasının 587 bin metre kare çelik tel ağ ve 693 bin metre kare halka ağ ile dağları, sarp ve dik yamaçları ile öne çıkan Trabzon 10. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yol ağında yapıldığını vurgulayan Uraloğlu, “Kastamonu 15. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yol ağında ise toplam 764 bin 250 metre kare çelik ağ uygulaması yapılmıştır. Kastamonu 15. Bölge Müdürlüğü yol ağı bu alanda en fazla ikinci çelik tel ağı uygulanan bölge oldu” ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından kaya düşmesi riski bulunan dik ve sarp yamaçlardaki yollarda yürütülen çelik ağ uygulamaları hakkında açıklamalarda bulundu. Karayollarında kaya düşme riski bulunan dağlar ve sarp yamaçlarda uyguladıkları çelik grid ağ uygulaması ile riskleri en aza indirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, “Türkiye’nin dört bir yanında kuzey, güney, doğu, batı, dağ, bayır demeden çalışıyoruz. Otoyollar, köprüler, tüneller, viyadüklerin yanında farklı coğrafyalarımızdaki dik ve sarp yamaçlarda bulunan yollarımızda emniyetli geçişi sağlamak ve vatandaşlarımızı korumak için yamaçları ve taşları çelik grid ağlarla ile örüyoruz.” dedi.

“4 MİLYON 596 BİN 980 METREKARE ÇELİK AĞ UYGULAMASI YAPILDI”

Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki yol ağında ülke genelinde toplamda 4 milyon 596 bin 980 metrekare çelik ağ uygulaması yapıldığının altını çizen Uraloğlu, bu sayının yaklaşık 640 futbol sahası büyüklüğüne denk olduğunu söyledi. Bakan Uraloğlu, “Çelik grid ağ ile Türkiye’nin yol güvenliğini sağlıyoruz. Bu kapsamda İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü yol ağındaki; Sakarya-Mekece Devlet Yolu’nda 4 bin 200 metre uzunluğunda 30 bin metrekare, İzmir 2. Bölge Müdürlüğü ağındaki Denizli, Uşak, Muğla, İzmir, Manisa illerinde toplamda 260 bin metrekare çelik ağ yapımı tamamlandı. 2024 yılı sonuna kadar da yaklaşık 30 bin metrekare çelik ağ sermeyi planlıyoruz.” dedi.

Konya 3. Bölge Müdürlüğü yol ağındaki; Konya-Beyşehir ve Konya-Hadim-Taşkent yollarında toplam 65 bin metre kare çelik ağ uygulaması bulunduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, Ankara 4. Bölge Müdürlüğüne bağlı yol ağında da toplamda 36 bin 730 metre çelik ağ uygulaması bulunduğunu ifade etti. Uraloğlu, “Düzce-Gölyaka İl Yolu’nda 11 bin metre kare, Bolu Dokurcun-Mudurnu Devlet Yolu’nda 4 bin 630 metre kare, Mudurnu-Nallıhan Devlet Yolu’nda 5 bin 200 metre kare, Göynük-Nallıhan Devlet Yolu’nda 10 bin 800 metre kare, Ankara-Kırıkkale Devlet Yolu’nda 600 metre kare, Ankara Nallıhan-Beypazarı Yolu’nda 750 metre kare, Çubuk-Şabanözü İl Yolu’nda 3 bin 750 metre kare çelik ağ uygulaması yapılmıştır.” şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı diğer bölge müdürlüklerinin yol ağında bulunan çelik ağ uygulamaları ile ilgili olarak şu bilgileri verdi:

“Mersin 5. Bölge Müdürlüğü yol ağındaki; Anamur -Aydıncık Devlet Yolu, Aydıncık-Silifke Devlet Yolu, Silifke-Kızkalesi Devlet Yolu, Ermenek-Mut Devlet Yolu, Silifke-Gülnar İl Yolu, Tarsus-Çamlıyayla İl Yolu, Hatay İskenderun-Topboğazı Devlet Yolu ve Kahramanmaraş Elbistan-Nurhak İl Yolu’nda toplam 48 bin 200 metre kare çelik ağ uygulaması yapılmıştır.

Kayseri 6. Bölge Müdürlüğü yol ağındaki;

Niğde ilinde Ulukışla-Pozantı Devlet Yolu’nda 26 bin metre kare çelik ağ uygulaması gerçekleştirilmiştir.

Samsun 7. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yol ağındaki;

Amasya Çevre Yolu’nda 30 bin metre kare, Amasya-Taşova Yolu’nda 20 bin metre kare, Çorum-Sungurlu Yolu’nda 20 bin metre kare, Çorum-Merzifon Yolu’nda 5 bin metre kare, Oğuzlar İl Yolu’nda 55 bin metre kare, Merzifon-Osmancık-Tosya Yolu’nda 30 bin metre kare, Ordu Topçam-Mesudiye Yolu’nda 240 bin metre kare, Bolaman-Perşembe Yolu’nda 10 bin metre kare, Aybastı İl Yolu’nda 8 bin metre kare, Samsun Vezirköprü-Durağan Yolu’nda 15 bin metre kare, Tokat Çevre Yolu’nda 20 bin metre kare olmak üzere toplamda 453 Bin metre kare çelik ağ uygulaması tamamlanmıştır.

Elazığ 8. Bölge Müdürlüğü yol ağında;

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli illerinde 2020-2023 yılları arasında 282 bin metrekare,

Diyarbakır 9. Bölge yol ağında yer alan; Birecik-Suruç Devlet Yolu’nda bin 800 metre kare, Suruç-Şanlıurfa Devlet Yolu’nda 50 bin metre kare çelik ağ uygulaması yapılmıştır.

Trabzon 10. Bölge Müdürlüğü yol ağındaki;

Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Giresun ve Bayburt illerinde yaklaşık 15 yıllık süreçte toplam 587 bin metre kare çelik tel ağ ve 693 bin metre kare halka ağ yapımı tamamlanmıştır. 2024 yılı sonuna kadar da yaklaşık 20 bin metre kare daha ağ serilmesi planlanmaktadır.

Erzurum 12. Bölge Müdürlüğü yol ağındaki;

Erzurum ilinde 360 bin metre kare, Ağrı ilinde 50 bin metrekare olmak üzere toplamda 410 bin metrekare çelik ağ uygulaması gerçekleştirilmiştir.

Antalya 13. Bölge Müdürlüğü yol ağındaki;

Antalya, Isparta, Burdur illeri ve Fethiye ilçesinde 15 yılda toplam 450 bin metre kare çelik ağ uygulaması yapılmıştır.

Bursa 14. Bölge Müdürlüğü yol ağındaki;

Bozüyük-Bilecik-Mekece, Balıkesir-Edremit, Bozüyük-Kütahya, Bursa-Orhaneli, Bilecik-Osmaneli, İnegöl-Bozüyük yollarında da 290 bin metre kare çelik ağ uygulaması tamamlanmıştır.

Kastamonu 15. Bölge Müdürlüğü yol ağındaki;

İnebolu-Kastamonu Devlet Yolu, Yenice-Karabük Yolu, Cide-Şenpazar Yolu, Devrek-Mengen Yolu, Ereğli-Zonguldak Yolu, Bartın-Abdipaşa Yolu, Kurşunlu-Korgun Yolu, Çerkeş-Kurşunlu-Ilgaz Yolu ve Çankırı-Şabanözü Yolu’nda toplam 764 bin 250 metre çelik ağ uygulaması gerçekleştirilmiştir.

Sivas 16. Bölge Müdürlüğü yol ağındaki;

Sivas’ta 40 bin metre kare, Erzincan’da 25 bin metre kare çelik ağ uygulaması yer alırken, 2024 ve 2025 yıllarında bu bölgedeki çeşitli yollarda toplam 50 bin metre kare daha çelik ağ yapılması planlanmaktadır.

Kars 18. Bölge Müdürlüğü’ndeki yol ağında yer alan;

Kağızman’da toplam 85 bin metre kare çelik ağ yapımı tamamlanmıştır. 2024 yılı sonuna kadar da yaklaşık 10 bin metre kare daha çelik ağ yapımı planlanmaktadır.”