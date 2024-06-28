Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Saruhanlı'ya bağlı Mütevelli Mahallesi'nde kilit parke taş döşeme çalışmalarına başladı. Mahalle sakinleri tarafından uzun süredir talep edilen bu çalışmalar, hızla ilerliyor ve vatandaşların memnuniyetini kazanıyor.

Saruhanlı'nın Mütevelli Mahallesi'nde, MASKİ tarafından yürütülen yol bakım çalışmaları kapsamında kilit parke taş döşeme işlemleri başarıyla devam ediyor. Mahalle sakinleri, yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getiriyor.

Mahalle Muhtarı Fehime Bayraktar, mahalle sakinlerinin taleplerini Büyükşehir Belediyesi'ne ilettiklerini ve çok kısa bir süre içinde geri dönüş aldıklarını belirtti. MASKİ ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde çalışmaların hemen başladığını ve bazı noktalarda işlerin tamamlandığını vurguladı.

MASKİ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı'ndan İnşaat Mühendisi Müjde Aparı, yaptığı açıklamada, 4 bin 500 metrekarelik bir alanda kilit parke taş döşeme işlemlerinin tamamlandığını ve işin bir hafta içinde bitirilmesinin hedeflendiğini ifade etti. Bu çalışmaların, altyapı iyileştirmeleri esnasında zarar gören yolların yeniden düzenlenmesini sağlayarak vatandaşların daha rahat ve güvenli bir ulaşım imkanına kavuşmasını amaçladığını belirtti.

Mahallede yaşayan İsmail Çakır, yapılan çalışmaların ardından yolların daha temiz ve düzenli bir görünüme kavuştuğunu dile getirdi. Özellikle tarım arazilerinin bulunduğu bölgelerde toz ve çamur sorununun çözüldüğünü ve ulaşımın artık daha rahat sağlandığını ifade etti.