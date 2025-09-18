Saruhanlı Kapalı Pazar Yeri’nde yaklaşık 5.000 metrekarelik alanda düzenlenen fuara 100’e yakın firma ve 250’den fazla marka katılırken, ziyaretçiler tarım teknolojileri ve sürdürülebilir çözümleri bir arada görme fırsatı buldu.

Açılış törenine AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Saruhanlı Kaymakamı Murat Acar, Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, Manisa İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Serdar Mersinli, Saruhanlı İlçe Tarım Müdürü Ali Tunçel ve EFR Fuarcılık Genel Müdürü Muhammed Baykal katıldı. Tören, sektörden siyasete, sivil toplum kuruluşlarından yerel üreticilere kadar geniş bir katılımla gerçekleşti.

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, açılışta yaptığı konuşmada, Saruhanlı’nın tarım ve hayvancılık alanında geleceğe yönelik vizyonunu desteklediklerini ifade ederek, ilçeye kazandırılan fuarın geleneksel hale gelmesini temenni etti. Akkal, “Güçlü bir üretici demek güçlü bir tarım demek. Bu fuarın Saruhanlı’ya, Manisa’ya ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Saruhanlı Kaymakamı Murat Acar, tarımın insan yaşamı için önemine dikkat çekerek, fuarın üreticileri ve firmaları bir araya getirerek tarımda teknolojik gelişmeleri yakından görme imkânı sunduğunu belirtti. “Saruhanlı, başta üzüm ve zeytin olmak üzere birçok alanda üretim yapan, hem Türkiye’ye hem de dünyaya ihracat yapan bir merkez. Çiftçilerimizin yenilikleri takip etmesi ve teknolojiyi üretime entegre etmesi çok önemli” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte tarım makineleri, tohum ve gübre teknolojileri, hayvancılık ekipmanları, sulama sistemleri, sera teknolojileri ve organik ürünler sergilendi. Modern sağım makineleri, yem işleme teknolojileri, damla sulama sistemleri, akıllı sensörler, hidroponik yetiştirme kitleri ve tarım dronları gibi ileri teknoloji ürünler de fuar ziyaretçilerinin ilgisini çekti.

Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, fuarın ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, ilerleyen dönemde ihtisaslaşmış ve modern bir fuar alanı ile daha büyük organizasyonlar düzenleyeceklerini açıkladı. EFR Fuarcılık Genel Müdürü Muhammed Baykal ise, fuarın tarımda bilgi ve teknolojiyi bir araya getiren önemli bir platform olduğunu vurguladı.

18-21 Eylül tarihleri arasında açık olacak Saruhanlı Tarım ve Hayvancılık Günleri, her gün 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçilere kapılarını açıyor. Fuarda üreticiler, tarım ve hayvancılık sektörünün yenilikçi çözümlerini inceleme, iş bağlantıları kurma ve sektördeki gelişmeleri yerinde gözlemleme fırsatı buluyor. Etkinlik, hem yerel üreticiler hem de ulusal ve uluslararası firmalar için eşsiz bir buluşma noktası olarak öne çıkıyor.

Tarım ve hayvancılık sektörünü geleceğe taşıyan Saruhanlı Tarım ve Hayvancılık Günleri, ilçenin tarım alanındaki potansiyelini sergileyerek, bilgi, teknoloji ve iş birliğinin merkezi olmayı hedefliyor.