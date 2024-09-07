İzmir'e bağlı Saruhanlı'da, düşman işgalinden kurtuluşun 102. yıldönümü, 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen görkemli bir törenle kutlandı. Etkinlikler, Saruhanlı halkı ve protokol üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Törene yoğun katılım

İlçe Kaymakamı Murat Acar ve Belediye Başkanı Ekrem Cıllı’nın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve birçok davetli törene katıldı. Tören, anıta çelenk sunumu ve ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

"Atalarımızın mirasına sahip çıkıyoruz"

Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, yaptığı konuşmada kurtuluşun 102. yılında, Saruhanlı halkının birlik ve beraberlik içinde olduğunu vurguladı. Başkan Cıllı, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün bu topraklarda huzur ve güven içinde yaşamamızı, atalarımızın büyük mücadelesine borçluyuz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi rahmetle anarken, gazilerimize minnettar olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz. Onlardan aldığımız bu kutsal emaneti sonsuza dek yaşatacağımıza söz veriyoruz."

Başkan Cıllı, konuşmasını Saruhanlı’nın geleceğine duyduğu inançla bitirerek, ilçenin kalkınması için birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Şiirler ve halk oyunları

Konuşmaların ardından öğrenciler şiirler okudu, halk oyunu ekipleri ise geleneksel gösteriler sundu. Protokol üyeleri tören sonrası Saruhanlı ve Yılmaz mezarlıklarını ziyaret ederek şehit mezarlarına karanfil bıraktı, dualar edildi.