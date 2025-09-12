SASA hisselerinde sert düşüş yaşandı. Ağustos sonunda yükselişle dikkat çeken SASA, son beş işlem gününde %16’ya yakın değer kaybederek son bir ayda elde ettiği kazancı geri verdi.

Ağustostaki yükselişin nedeni

Borsa İstanbul’un öne çıkan şirketleri arasında yer alan SASA Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) hisseleri, geçtiğimiz ay sert yükselmişti. Adana Yumurtalık’ta bulunan 555,77 hektarlık alanın “SASA Polyester Sanayi Anonim Şirketi Yumurtalık Özel Endüstri Bölgesi” olarak ilan edilmesi hisseye güçlü alım getirmişti.

Beş günde sert kayıp

Ağustos sonundan itibaren yaklaşık %11 prim yapan SASA hisseleri, yalnızca son 5 işlem gününde %16’ya yakın düşerek bu kazancı geri verdi.

Dalgalı seyir sürüyor

Uzmanlara göre SASA, yatırımcı ilgisinin yüksek olduğu hisseler arasında yer alsa da dalgalı fiyat hareketleri dikkat çekiyor. Hisse, kısa vadeli sert yükselişlerin ardından benzer şekilde hızlı geri çekilmeler yaşıyor.