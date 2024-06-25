Her yaşta görülebilen şaşılık hastalığı, sadece görsel ve estetik değil, aynı zamanda psikolojik sorunlara da neden olabiliyor. Uzman hekimler tarafından tedavi edilmesi gereken bu durum, gözlük, ameliyat ve botox tedavisi ile kontrol altına alınabiliyor.

Şaşılığın nedenleri ve etkileri

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, şaşılığın çocuklarda ve erişkinlerde farklı nedenlerle ortaya çıkabileceğini belirtti. Genetik faktörlerin yanı sıra göz bozuklukları, ateşli hastalıklar, kazalar ve göz kaslarının felci gibi durumlar şaşılığa neden olabilir. Prof. Dr. Kaşkaloğlu, "Şaşılık sadece estetik bir sorun değil, göz tembelliği ve psikolojik sorunlara yol açabilir. Ailede şaşılık veya göz tembelliği varsa, çocukta şaşılık görülme riski artar. Bazen travma, hipertansiyon veya şeker hastalığına bağlı olarak da aniden ortaya çıkabilir" dedi.

Şaşılığın çeşitleri

Prof. Dr. Kaşkaloğlu, şaşılığın doğuştan veya sonradan ortaya çıkabileceğini ve farklı şekillerde sınıflandırılabileceğini belirtti. Şaşılık; içe, dışa, yukarı, aşağı yönlere doğru olabilir ve gizli şaşılık olarak da adlandırılabilir. Gizli şaşılık, gözler normalde paralelken, gözlerden biri kapatıldığında ortaya çıkar. Bu durum, göz yorgunluğu ve baş ağrısına neden olabilir.

Şaşılık tedavisi

Günümüzde şaşılık tedavisinde gözlük, ameliyat ve botox tedavisi uygulanmaktadır. Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, "Hangi tür şaşılıkta hangi tedavi uygulanacağına göz doktoru karar verir. Genellikle gözlükle düzelmeyenlerde şaşılık ameliyatı yapılır. Bazı özel durumlarda botox uygulanır. Şaşılık ameliyatı genel anestezi altında yapılır ve ortalama 30 dakika sürer. İzmir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi, uzman göz doktoru kadrosu ile bu ameliyatları en güvenli şekilde gerçekleştirmektedir" dedi.