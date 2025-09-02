Tarihsel olarak hisse senetlerinin en çok değer kaybettiği ay olan Eylül, güçlü Ağustos performansı, Fed’in faiz indirimi beklentileri ve kritik istihdam raporlarıyla yatırımcılar için sürprizler barındırıyor.

Tarihsel olarak borsanın en kötü ayı

Dow Jones Piyasa Verileri’ne göre, 1897’den bu yana Dow Jones Sanayi Endeksi Eylül ayında ortalama yüzde 1,1 düşüş yaşadı ve sadece yüzde 42,2 oranında yükselişle kapandı.

Benzer şekilde:

S&P 500 Endeksi 1928’den bu yana Eylül aylarında ortalama yüzde 1,1 geriledi.

Nasdaq ise 1971’den bu yana ortalama yüzde 0,9 kayıp yaşadı.

Uzmanlara göre bu durum, “Eylül ayı laneti” olarak da bilinen mevsimsel zayıflıktan kaynaklanıyor.

Ağustos performansı umut veriyor

Bu yıl tablo farklı olabilir. ABD borsaları Ağustos ayında güçlü bir performans sergiledi:

Dow Jones yüzde 3,2 yükseldi (2020’den bu yana en iyi Ağustos).

S&P 500 yüzde 1,9 değer kazandı.

Nasdaq yüzde 1,6 yükseldi.

Russell 2000 küçük ölçekli hisselerde yüzde 7 artışla son 25 yılın en iyi Ağustos’unu yaşadı.

LPL Financial Baş Teknik Stratejisti Adam Turnquist, “S&P 500 endeksi Eylül’e 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde girerse, tarihsel olarak ortalama yüzde 1,3 artış görülüyor. Bu da Eylül ayına dair umut verici bir işaret” dedi.

Fed’in faiz indirimi kritik rol oynayacak

Piyasalar, 16-17 Eylül’de yapılacak Fed toplantısına odaklanmış durumda. Beklenti, politika faizinin yüzde 4-4,25 aralığına çekilmesi yönünde.

İstihdam verileri ve enflasyon raporları bu süreci şekillendirecek. Uzmanlara göre asıl soru, “güvercin mi yoksa şahin bir faiz indirimi mi olacak?”

Turnquist, “Eylül ayında belirsizlik yüksek. Ancak Fed’den gelecek mesajlar, piyasanın yönünü belirleyecek” ifadelerini kullandı.

“Fırtına öncesi sessizlik” uyarısı

Wall Street’in korku göstergesi olan Cboe Volatilite Endeksi (VIX) Ağustos ayında yılın en düşük seviyesine indi. Ancak tarihsel veriler, Eylül sonunda volatilitenin hızla arttığını gösteriyor.

Turnquist bu durumu, “Şu anda düşük görünen volatilite, fırtına öncesi sessizlik olabilir. Önümüzdeki haftalarda piyasalarda gerçeklik kontrolü yaşanabilir” sözleriyle değerlendirdi.