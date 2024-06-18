Kurban Bayramı sonrası satılmayan hayvanlarını değerlendirmek isteyen üreticiler için Et ve Süt Kurumu (ESK) yeni bir düzenleme yaptı. Pazarda satılamayan kurbanlıklar, ESK tarafından belirlenen fiyat tarifesi ile karkas et olarak alınacak. Bu uygulama, üreticilerin bakım, besleme ve taşıma maliyetlerini göz önünde bulundurarak oluşturuldu.

ESK'den üreticilere 3 gün içinde ödeme kolaylığı

Satılamayan kurbanlık hayvanlarını ESK'ye satan üreticilere, ödemeler en geç 3 iş günü içinde yapılacak. Ayrıca, üreticilere kolaylık sağlamak amacıyla, hayvanlar bulundukları yere en yakın kesimhanede kestirilebilecek.

Başvuru tarihleri ve gerekli belgeler

Hayvanlarını satmak isteyen üreticilerin, 20-28 Haziran tarihleri arasında en yakın ESK Kombina Müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor. Başvuru için gerekli belgeler arasında hayvanların kimlik bilgileri, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince verilen sevk raporları ve kurban pazar yeri giriş ve kira belgeleri bulunuyor. Başvurular, TÜRKVET sistemi üzerinden gerekli kontroller yapıldıktan sonra, ESK'nin Hayvan Alım Kriterleri ve Uygulama Esasları Talimatları doğrultusunda değerlendirilecek.

Fiyat tarifesi açıklandı

ESK'nin, cari alım ve Kurbanlık Hayvanların Alım Tarifesi kapsamında belirlediği fiyat listesi şu şekildedir:

Üreticilere destek ve kolaylık sağlanacak

Bu düzenleme ile kurbanlık hayvanlarını satamayan üreticiler, ekonomik kayıplarını minimize edebilecek. ESK'nin hızlı ödeme sistemi ve kesim kolaylığı, üreticiler için önemli bir avantaj sağlayacak. Bu gelişmelerle ilgili detayları ve güncellemeleri takip etmeye devam edin.