Teknoloji dünyasında kendine hızla yer eden Nothing, CMF Phone 1 modeli ile satış rekorları kırdı. Lansmanından sadece 3 saat sonra 100.000 adet satan telefon, kullanıcıların büyük ilgisini çekti.

2022 yılında kurulan Nothing, akıllı telefon pazarında hızla büyüyen en genç şirketlerden biri. Özellikle benzersiz tasarımlarıyla dikkat çeken marka, CMF alt markası altında sunduğu Phone 1 ile büyük bir başarı elde etti.

12 Temmuz’da piyasaya sürülen CMF Phone 1, yalnızca 3 saat içinde 100 bin 000 birim satmayı başardı. Bu performans, daha önceki model Nothing Phone (2a) için aynı rakama ulaşmak için 24 saat gerektiği göz önüne alındığında oldukça etkileyici bir sonuç.

Telefonun fiyatı sadece 199 dolar (yaklaşık 6 bin TL) olarak belirlendi. Bu uygun fiyat, geniş bir müşteri kitlesi tarafından ilgi görmesini sağladı.

CMF Phone 1'in Özellikleri

Teknik Donanım: Phone 1, Dimensity 7300 işlemci ve 8GB RAM gibi etkileyici özellikler sunuyor. Bu donanım, kullanıcıların beklentilerini karşılamak için tasarlandı.

Özelleştirilebilir Tasarım: Telefonun arka kapağı değiştirilebilir ve farklı aksesuarlarla kişiselleştirilebilir olması, kullanıcı deneyimini daha da zenginleştiriyor.

Uzun Süreli Destek: CMF, kullanıcılarına iki yıllık işletim sistemi güncellemeleri ve üç yıllık güvenlik yamaları taahhüt ediyor. Bu durum, tüketicilere uzun vadeli bir yatırım olarak önemli bir güvence sağlıyor.

Halk Arasında Hit Oldu

CMF Phone 1, piyasaya sürüldüğü günden itibaren büyük bir ilgiyle karşılandı. Özellikle genç kullanıcılar arasında popülaritesi artan telefon, sıradan tasarımlardan uzak durarak dikkatleri üzerine çekiyor.