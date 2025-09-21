İki kurum, sağlık ve ticaret eksenli ortak girişimlerle Türkiye’nin uluslararası görünürlüğünü güçlendirmeyi hedeflediklerini duyurdu.

Türkevi’nde gerçekleşen program çerçevesinde SATKOF ve TABA-AmCham heyetleri, Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız ile New York Başkonsolosu Ahmet Muhittin Yazal’ı ziyaret etti. Görüşmelerin, Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni iş birliklerinin ön adımı niteliğinde olduğu kaydedildi.

Diplomatik temasların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenecek olan üst düzey buluşmaların hazırlık sürecine de katkı sağladığı belirtildi. Bu kapsamda, sağlık, enerji, ticaret ve sanayi bakanlarının yanı sıra TÜRKSOY temsilcileri, çeşitli ülkelerin büyükelçileri ve Ermeni diasporasından katılımcıların da yer alacağı etkinliklerin planlamaları yapıldı.

Ayrıca SATKOF’un, ABD’de temsilcilik açma çalışmalarında önemli bir aşama kaydettiği öğrenildi. Bu adımın, Türkiye’nin sağlık turizminde küresel etki alanını genişletecek stratejik bir gelişme olduğu vurgulandı.

Prof. Dr. Aysun Bay, New York’taki görüşmelerde sağlık diplomasisinin öne çıktığını belirterek, “SATKOF olarak Türkiye’nin uluslararası temsiline değer katan tüm iş birliklerini desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Yapılan açıklamalarda, SATKOF ve TABA-AmCham’ın attığı ortak adımların, hem sağlık turizmine hem de Türk-Amerikan ticari ilişkilerine ivme kazandırarak Türkiye’nin küresel marka değerini yükselttiği ifade edildi.