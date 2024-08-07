Aramco, 30 Haziran'a kadar olan üç aylık dönemde 29,03 milyar dolar net gelir elde etti. Analistlerin beklentisi ise ortalama 27,7 milyar dolar seviyesindeydi.

Finansal performans

Saudi Aramco, ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı ve 31,1 milyar dolar temettü dağıtacağını belirtti. Bu temettünün 10,8 milyar doları performansa bağlı ödemelerden oluşuyor. Geçen yıl tanıtılan performansa bağlı temettüler, taban temettünün üzerine eklenerek ödenmeye devam ediyor. Şirket, 2024 yılında toplam 124,2 milyar dolar temettü beklediğini, bu rakamın önceki dönemdeki 124,3 milyar dolarla uyumlu olduğunu açıkladı.

Suudi hükümeti, Aramco'nun neredeyse yüzde 81.5'ini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan'ın egemen varlık fonu PIF ise şirketin yüzde 16'sına sahip ve temettülerinden faydalanıyor. Aramco'nun ikinci çeyrekteki sermaye harcamaları yıllık bazda yaklaşık yüzde 14 artarak 12,1 milyar dolara yükseldi. Şirket, ham petrolün maksimum sürdürülebilir kapasitesini günde 12 milyon varil olarak sürdürmek ve gaz işini genişletmek için yatırımlar yapıyor.