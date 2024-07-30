Çanakkale'de "Hayatımız Roman" adlı sinema filmini çeken Savaş Sancak, şimdi de yönetmen koltuğuna oturduğu Altınadam Medya Yapımcılığında "Yüzük Cin Azazel" isimli korku filmine hazırlıklarını sürdürüyor. Sancak, bu projeyi 10 serilik bir film olarak planladığını belirterek, Çanakkale'nin doğal plato özelliğinin filme uygunluğunun avantajını kullanmak için özel bir ek çalışma alanı kurdu.

Çanakkale’nin starını bulacaklar

Yalçın Dümer ve Savaş Sancak, filmde bölge insanıyla çalışmak istediklerini vurguladı. Seçmeler yapacaklarını ve yetenekli kişileri Yalçın Dümer'in desteğiyle değerlendireceklerini ifade ettiler. Ünlü yönetmen Savaş Sancak'ın kızı Sara Sancak da filmde kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Sancak, "Usta oyuncu Yalçın Dümer ile birlikte aynı projede yer almak beni çok mutlu etti. Kızım Sara'nın, Yalçın Dümer gibi usta bir oyuncuyla aynı filmde oynaması beni en çok heyecanlandırıyor. Bugüne kadar çekilen korku filmleri arasında oldukça farklı ve güçlü bir senaryo geliyor" dedi.