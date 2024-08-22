Ukrayna'da tıp okuyan ve savaş nedeniyle Türkiye'ye dönmek zorunda kalan, yatay geçiş yaptıkları özel üniversitede müfettiş raporu doğrultusunda kayıtları silinen Türk öğrenciler ortada kaldı. Doktorluk hayalleri yarım kalan öğrenciler, olayı mahkemeye taşıdı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan Ömer Faruk Aydın ve Metin Doğan Kazanç, Ukrayna'da bulunan V.N Karazin Kharkiv National Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okurken Ukrayna-Rusya savaşı çıktı. Hazırlık ve birinci sınıfı Ukrayna'da okuyan tıp fakültesi öğrencileri Ömer Faruk Aydın ve Metin Doğan Kazanç, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kendilerine tanınan yatay geçiş ve özel öğrenci hakkını kullanarak İstanbul'da bir vakıf üniversitesine kayıt yaptırdı.

Buradaki özel üniversitede tıp fakültesine birinci sınıftan başlayan öğrenciler, ikinci sınıfa geçtikten sonra 'müfettiş' şokuyla karşılaştı.

Müfettiş tarafından yapılan inceleme neticesinde “YKS sıralamalarının başarı şartını ve dönem şartını sağlayamadıkları” gerekçesiyle öğrencilerin kayıtları silindi. Öğrenciler de YÖK'ün sağlamış olduğu şartları karşıladıklarını öne sürerek bu durumu yargıya taşıdı.

“Benim dört senem gitti”

Yaşadığı mağduriyeti anlatan Ömer Faruk Aydın, “2017 yılında Çarşamba'da İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldum. 2020 yılında tıp fakültesi okumak için Ukrayna'ya gittim. Orada hazırlık sınıfını okudum. Oranın sınavına girdim ve birinci sınıfı okumaya başladım ve savaş çıktı. Savaş çıktığı zaman Cumhurbaşkanımız oradaki öğrencilere geri dönüş çağrısında bulundu. Biz zor şartlar altında Türkiye'yi geri geldik. Cumhurbaşkanımızın talebi ile buradaki birçok üniversiteye başvuru yaptık. Başvuru sonucunda üniversitelerin birkaçından olumlu karar aldık. Burada sil baştan tekrardan tıp fakültesine başladık. Burada okurken birinci sınıfı bitirdik. Yaz tatiline girdiğimizde okula gelen müfettiş bizi okuldan çıkardı. Çıkarma sebebi ise ‘normal yatay geçişe göre gelmediğiniz için' ve savaş durumunu göz ardı ederek bizi okuldan çıkardı. Sınıfta sekiz öğrenciydik. Hepimiz mahkemeye başvurduk. 3 tane arkadaşım davalarını kazandı ve şu an okula devam ediyorlar. İkinci sınıfı biten arkadaşım üçüncü sınıf oldu. Biz bir sene geride kaldık. Hala davamız sürüyor. Kaybediyoruz. Üst mahkemeye gidiyor. Ne olacağı hiç belli değil. Yetkililere sesleniyorum. Haksız, hukuksuz şekilde bizim hakkımızı elimizden aldılar. Bunların hepsi olumsuz sonuçlanırsa yurt dışına gideceğiz. Oradaki üniversiteden kaydımızı alarak başka bir üniversiteye gideceğiz. Savaş çıkmamış olsaydı ben 1 sene sonra mezun olacaktım. Benim dört senem gitti” dedi.

“Psikolojik olarak çökmüş durumdayım”

Tıp öğrencisi Metin Doğan Kazanç ise “2020 yılında YKS sınavına girdim. Sonrasından babamın isteği ile Ukrayna'ya tıp eğitimi almaya gittim. 2020 yılında hazırlığı başarılı bir şekilde bitirdikten sonra diplomamı aldım. Tıp fakültesine başladım. 2021-2022 eğitim yılında Ukrayna-Rusya savaşı patlak verdi. Bundan dolayı Cumhurbaşkanı kararnamesi ile ülkemize dönüş sağladık. Sonrasında üniversitelere başvuru aşaması başladı. YÖK'ün çıkarmış olduğu kurallar dahilinde başvurularımızı tamamladık. İçerisinde üç tane kural vardı. Bir tanesi bile tamamlamamız halinde yatay başvurusu yapabileceğimiz bizlere belirtildi. Bunlardan bir tanesinin kuralı geldiğimiz üniversitenin ilk 500 içerisinde yer almasıdır. Biz de bu şartı tamamladığımız için özel bir üniversiteden kabul aldık. Kabulümüz gerçekleşti ve birini sınıfı başarılı şekilde bitirdikten sonra ikinci sınıfa geçiş yaptık. Geçen yılın yazında kaydımız durduk yere silindi. Okulda hiçbir kimse bizimle iletişime geçmeden kaydımızın silindiği bize belirtildi. Biz bu durumu mahkemeye taşıdık. Bir senedir mahkememiz devam ediyor. Mağduriyet içerisindeyiz. Dört senemiz çöp oldu. Ailemiz üzüntülü. Aile, ülkeme, tüm memleketime hayırlı bir doktor olmak istiyorum. Atılan arkadaşlarımız arasında geri dönüşler var. Emsal karar gösterdiğimiz halde mahkememiz sonuçlanmıyor. Durum çözülmezse dört senem boşa gidecek. Aileme benim sorumluluğum bir yükümlülüğüm var. Bunun altından ben kalkamam. Psikolojik olarak çökmüş durumdayım” diye konuştu.

Üniversite yetkilileri de kayıt silinme işleminin kendileriyle bir ilgisinin olmadığını, müfettiş kararı doğrultusunda bunun yapıldığını bildirdi. Doktorluk hayalleri yarım kalan öğrenciler, yetkililerden yardım istiyor.